ЗАЭС временно осталась без внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС снова столкнулась с перебоями внешнего энергоснабжения, питание удалось восстановить примерно через час. Об этом сообщило МАГАТЭ в соцсети X .

Энергетики уточнили, что станция временно потеряла подключение к сторонним источникам питания в воскресенье, 26 апреля. Это уже 15-й подобный случай с начала вооруженного конфликта.

«Предполагаемая причина — короткое замыкание на распределительном устройстве. Внешнее электроснабжение было восстановлено спустя час», — отметили в МАГАТЭ.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что организация продолжит делать все возможное, чтобы не допустить новой ядерной аварии.

По стечению обстоятельств, потеря энергоснабжения ЗАЭС произошла в 40-ю годовщину взрыва на Чернобыльской АЭС. Память жертв и ликвидаторов той катастрофы ранее почтили и в городах Московской области.