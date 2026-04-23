Память жертв Чернобыльской катастрофы почтили в Богородском округе

23 апреля, несмотря на хмурую пасмурную погоду, в Богородском округе собрались жители, чтобы почтить память жертв Чернобыльской катастрофы. У памятника жертвам Чернобыля и других радиационных катастроф в городе Ногинск состоялся траурный митинг, приуроченный к40-й годовщине трагедии.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Богородского округа, ветеран боевых действий, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Пастухов, председатель окружного совета депутатов Владимир Хватов, депутат Ольга Попова, священнослужители, учащиеся, юнармейцы и кадеты, а также ликвидаторы катастрофы.

«Сорок лет — это много! Очень важно помнить, что 40 лет назад люди со всех уголков Советского Союза приехали в Чернобыль для того, чтобы ценой собственной жизни спасти нас, спасти своих детей, своих близких от тех возможных последствий, которых, по счастью, мы избежали. Избежали благодаря нашим ликвидаторам. Я знаю, что порядка 600 человек из нашего округа участвовали в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Важно помнить и передавать эту память нашей молодежи. Огромная благодарность тем, кто с нами, и память тем, кто от нас уже ушел» — отметила Ольга Попова.

К присутствующим также обратился участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, полковник в отставке Станислав Агапеев.

«Хочется сказать о героическом подвиге тех, кто первым принял удар на себя. Это — пожарные, которые, невзирая ни на что, успешно справились с этой задачей, и пожар был локализован в достаточно короткие сроки. Это — военные, в том числе военные химики во главе с начальником химических войск генерал-полковником Владимиром Пикаловым… Трудились и днем, и ночью. Работы по ликвидации последствий аварии не прерывались до тех пор, пока не были выполнены поставленные задачи. Также высоко себя проявили наши военные инженеры и ученые», — сказал он.

Память героев Чернобыля и жертв чернобыльской трагедии почтили минутой молчания, после чего к памятнику возложили цветы.

Чуть позже в этот же день в Центре культуры имени Г. В. Калиниченко прошло чествование участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. На территории Богородского округа в настоящее время проживают 114 ликвидаторов. Это не просто специалисты разных профессий, а люди поразительной смелости и беззаветной преданности Родине. Они работали в условиях, которые сложно представить в полной мере: под высоким уровнем радиации, в атмосфере неопределенности — многое приходилось решать впервые, без готовых инструкций.

За высокий профессионализм, мужество и самоотверженность отметили и наградили героев. Чернобыльская катастрофа заставила многих переосмыслить ценности жизни. Она напомнила о том, что самое главное — это мирное небо над головой, здоровье близких и возможность просто жить.