Заехавший на пляж в Мариуполе чеченец извинился перед людьми

Алаудинов: заехавший на пляж в Мариуполе чеченец уже извинился за свой поступок

Фото: РИА «Новости»

Командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов, осудивший действия Ильяса Вахидова на городском пляже в Мариуполе, опубликовал видео с его извинениями. Кадры размещены в его Telegram-канале.

«Я глубоко сожалею за содеянное и приношу извинения, кому предоставил неудобства», — заявил участник конфликта.

Вахидов добавил, что ему, как представителю «чеченского народа», не следовало так поступать. Особенно сейчас, когда  «[Рамзан] Кадыров требует от представителей чеченского народа соблюдать закон и культуру, где бы не находились», а его братья-чеченцы участвуют в освобождении Донбасса и, в частности, города Мариуполя.

Сам Алаудинов отметил, что бытовой конфликт был сразу улажен, а возникшая ситуация под собой не несла никакой межнациональной подоплеки.

Ранее Алаудинов заявил, что если бы Вахидов освобождал населенные пункты Донбасса и видел погибающих рядом товарищей, то вряд ли бы совершил подобное.

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