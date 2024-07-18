Алаудинов извинился за угрозы жителя Чечни в адрес мариупольцев

Уроженец Чечни вместе с семьей заехал на внедорожнике на пляж в Мариуполе, не обращая внимания на возмущение отдыхающих. Его поведение вынудило командира отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова извиняться в своем Telegram-канале .

«Если бы это „лицо“ участвовало в освобождении от нацистов населенных пунктов Донбасса и видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы», — сказал он.

Командир отряда спецназа «Ахмат» извинился перед всеми, кто «был оскорблен и претерпел неудобства», а также призвал не акцентировать внимание на национальном признаке.

Ранее в Сети появилось видео, на котором владелец внедорожника Lexus устроил переполох на пляже в Мариуполе. Водитель предпочел заехать прямо на пляжную территорию.

Когда отдыхающие стали делать ему замечания, дело едва не дошло до драки. В беседе с 360.ru одна из очевидцев конфликта рассказала, что в итоге на пляж вызвали полицию.