Заехал в пруд и утопил машину. Гражданин Китая попал в ДТП в Новой Москве

В Троицком административном округе Москвы гражданин Китая не справился с управлением и утопил автомобиль в Рыжовском пруду. Сам мужчина сумел выбрать из машины. Об этом сообщил источник 360.ru.

После происшествия мужчина обратился к своему российскому коллеге за помощью, так как сам не владеет русским языком.

«Он ехал из Сахарово, он там должен был получить визу. Что-то у него случилась с машиной, и он заехал в реку. Он написал мне: „Я в ДТП, помогите“. У него в телефоне есть переводчик, он пишет по переводчику, так как русский практически не знает. Я сразу же вызвал спасателей. Он мне прислал геопозицию, я позвонил на 112. Он находится недалеко, ждет нас», — рассказал мужчина.

Что случилось с автомобилем и как китайский гость столицы сумел самостоятельно выбраться из автомобиля, пока неизвестно.

Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео с места ДТП с участием скорой и Mercedes на улице Донской в Москве. После столкновения машина скорой, в результате пострадали два человека.