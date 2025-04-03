Автосервис загорелся в Солнечногорске на 750 квадратных метрах

Кровля вспыхнула на здании автосервиса в Солнечногорске, площадь пожара достигла 750 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь рискует перекинуться на соседний ангар. Внутри самого здания высокая пожарная нагрузка.

На месте работают 20 спасателей и шесть единиц техники. Сейчас возгорание уже удалось локализовать. О пострадавших не сообщается.

Ранее пожар в здании кафе и автосервиса произошел в Красногорске. Площадь возгорания составила 910 квадратных метров. Открытое горение удалось достаточно быстро ликвидировать, обошлось без пострадавших.