Автосервис загорелся в Солнечногорске на 750 квадратных метрах

Кровля вспыхнула на здании автосервиса в Солнечногорске, площадь пожара достигла 750 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Огонь рискует перекинуться на соседний ангар. Внутри самого здания высокая пожарная нагрузка.
На месте работают 20 спасателей и шесть единиц техники. Сейчас возгорание уже удалось локализовать. О пострадавших не сообщается.
Ранее пожар в здании кафе и автосервиса произошел в Красногорске. Площадь возгорания составила 910 квадратных метров. Открытое горение удалось достаточно быстро ликвидировать, обошлось без пострадавших.
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