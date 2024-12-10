Задымление произошло в высотке в Пресненском районе Москвы

В Шмитовском проезде в Москве произошло задымление на 31-м, техническом, этаже многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил источник 360.ru.
Задымилась электрощитовая на площади в один квадратный метр, опасность быстро удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Других подробностей происшествия пока не сообщается.
Утром крупный пожар произошел на Коптевском рынке. Возгорание началось в павильоне с шаурмой, потом перекинулось на другие строения. Позже пламя локализовали на площади 400 квадратных метров и к девяти часам утра полностью потушили. При происшествии никто не пострадал.
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