Задымление произошло в высотке в Пресненском районе Москвы

Источник 360.ru сообщил о задымлении на 31-м этаже дома в Шмитовском проезде

В Шмитовском проезде в Москве произошло задымление на 31-м, техническом, этаже многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил источник 360.ru.

Задымилась электрощитовая на площади в один квадратный метр, опасность быстро удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Утром крупный пожар произошел на Коптевском рынке. Возгорание началось в павильоне с шаурмой, потом перекинулось на другие строения. Позже пламя локализовали на площади 400 квадратных метров и к девяти часам утра полностью потушили. При происшествии никто не пострадал.