«Задушу». Таксист в аэропорту Домодедово напал на конкурента

Конфликт между таксистами произошел в аэропорту Домодедово. Один из водителей-частников, недовольный присутствием конкурента, попытался напасть на него на парковке, сообщило издание Readovka .

По словам пострадавшего, все началось с требования покинуть территорию. Агрессор заявил, что у Домодедово «стоят мои таксисты».

После этого мужчина ударил водителя. Происходящее попало на камеру видеорегистратора в автомобиле. На записи слышны крики агрессора — он говорит, что «просил нормально, по-мусульмански», а затем угрожает «задушить» оппонента.

В момент нападения рядом находились другие таксисты, но никто из них не вмешался.

Readovka утверждает, что «бомбилам» не понравилось то, что пострадавший работал на агрегатор.

По данным издания, такие инциденты в аэропорту Домодедово не редкость. Пассажиры регулярно жалуются на неофициальных перевозчиков, которые настойчиво предлагают свои услуги. Цены на их поездки никак не регулируются, а поведение часто оставляет желать лучшего.

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