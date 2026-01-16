Задержанный со стрельбой лихач на Porsche в Балашихе попал на видео

Задержанный со стрельбой в Балашихе водитель Porsche попал на видео. Его перед отправкой в отделение полиции снял корреспондент 360.ru.

Сам автомобиль уже вытащили из сугроба и отправили на эвакуаторе на штрафстоянку.

По данным Московской областной прокуратуры, около 12:45 на улице Терешковой сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль с нечитаемыми номерами. Его попытались остановить, но водитель проигнорировал требования, протаранил патрульную машину и попытался скрыться.

Чтобы остановить лихача, полицейским пришлось применить табельное оружие. Погоня закончилась тем, что водитель не удержал машину на простреленных колесах и увяз в снегу. С ним в салоне был пассажир, которого тоже задержали.