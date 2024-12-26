Задержание повредившего патрульную машину под Вологдой дебошира сняли на видео

Задержание пьяного дебошира в Вологодской области, который повредил колеса патрульной машины сотрудников ППС, сняли на видео. Запись опубликовала пресс-служба МВД России.

Сотрудники полиции, получив сообщение о бытовом конфликте, прибыли на место происшествия. Выяснилось, что 32-летняя местная жительница заперлась в квартире и не пускала туда пьяного сожителя.

Когда правоохранители приехали, нарушитель успел сбежать. Однако во время общения сотрудников полиции с череповчанкой кавалер ей позвонил и заявил, что собирается порезать колеса служебного автомобиля.

Выбежав на улицу, полицейские увидели, что злоумышленник повредил две шины складным ножом. Увидев стражей порядка, нарушитель попытался скрыться. Не успел он пробежать и нескольких десятков метров, как его задержали.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного дебошира в хостеле на востоке Москвы. Один из постояльцев напился, учинил погром и стал угрожать соседу. Нарушителем порядка оказался 59-летний приезжий.