Сотрудники Росгвардии задержали дебошира в одном из московских хостелов

Сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного дебошира в хостеле на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил накануне вечером из хостела на Краснобогатырской улице. Прибывшему наряду администратор рассказал, что один из постояльцев напился, учинил погром и стал угрожать соседу.

Стражи порядка задержали нарушителя. Им оказался 59-летний приезжий. Дальше разбираться с ним пришлось полицейским.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Люберцах двоих 38-летних местных жителей, мужчину и женщину, которые били чужой автомобиль.

Пара выпивала и громко шумела, соседи делали им замечания, в ответ на это дебоширы решили испортить машину одному из них.