Склад волонтерского штаба подожгли в Ленобласти

В городе Подпорожье загорелся склад волонтерского штаба, поджигателя уже задержали. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

«Огонь повредил собранное волонтерами обмундирование для военных, посылки с одеждой и обувью для детей из Курской области, закупленную технику», — уточнили в администрации.

Руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина написала на своей странице во «ВКонтакте», что злоумышленник поджег помещение штаба намеренно. Она подчеркнула, что там хранились вещи, техника и медикаменты для отправки на фронт, которая планировалась на 29 мая.

По ее словам, поджигателем оказался обычный человек, «наш с вами земляк». Его задержали, ведется следствие.

Догадина добавила, что штаб полностью выгорел, но огонь не тронул иконы.

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