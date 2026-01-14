Задержан директор нацпарка «Куршская коса» в Калининградской области

В Калининградской области задержали директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах региона.

«Директор нацпарка „Куршская коса“ задержан, подробности будут завтра», — сказал собеседник агентства.

Он также подтвердил, что речь идет о Калине.

Весной 2024 года Калина официально возглавил второй национальный парк в регионе — «Виштынецкий». Парк «Куршская коса» он возглавляет с 2011 года.

