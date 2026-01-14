Бывшего губернатора и экс-сенатора Любимова обвинили во взятках на 272 миллиона рублей

Бастрыкин рассказал, за что экс-губернатор Любимов получил взятки на 272 млн

Экс-губернатора Рязанской области и бывшего сенатора Николая Любимова обвинили в получении нескольких взяток, общая сумма которых превысила 270 миллионов рублей. Об этом сообщил глава СК России Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС .

«Одна из полученных им взяток на сумму 252 миллиона рублей предназначалась за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Другие взятки в размере 12 и восьми миллионов рублей — за содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования», — сказал он.

В декабре 2024 года Басманный суд Москвы заключил Любимова под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере

С 2010 по 2015 год он был мэром Калуги. Затем, с 2015 по 2016 год, работал председателем Законодательного собрания Калужской области. С 2017 по 2022 год занимал пост губернатора Рязанской области.

Еще он исполнял обязанности вице-президента Московского финансово-промышленного университета «Синергия». В сентябре 2022 года вошел в состав Совета Федерации от Рязанской области, а 11 декабря 2024 года уволился.

Ранее стало известно, что правоохранители нагрянули с обысками в Уральский федеральный университет в Екатеринбурге. Силовики обыскали кабинеты президента вуза Виктора Кокшарова и первого проректора Даниила Сандлера. Также стражи порядка пришли с проверкой домой к нескольким сотрудникам вуза.