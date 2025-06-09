Задержали мэра Красноярска Владислава Логинова
В Красноярске силовики задержали мэра Владислава Логинова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
«Он задержан по статье о взятке. Дело расследует центральный аппарат СКР», — сказал собеседник агентства.
Официальных комментариев о задержании градоначальника пока нет.
Логинов занимает должность мэра Красноярска с 16 сентября 2022 года. До этого он возглавлял администрацию Свердловского района Красноярска и администрацию Советского района.
Ранее в Новочеркасске правоохранители задержали по подозрению в получении взятки мэра города Юрия Лысенко. Появилась информация, что он получил свыше восьми миллионов рублей от застройщика.
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Задержали мэра Красноярска Владислава Логинова
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