Задержали мэра Красноярска Владислава Логинова

В Красноярске силовики задержали мэра Владислава Логинова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Он задержан по статье о взятке. Дело расследует центральный аппарат СКР», — сказал собеседник агентства.

Официальных комментариев о задержании градоначальника пока нет.

Логинов занимает должность мэра Красноярска с 16 сентября 2022 года. До этого он возглавлял администрацию Свердловского района Красноярска и администрацию Советского района.

Ранее в Новочеркасске правоохранители задержали по подозрению в получении взятки мэра города Юрия Лысенко. Появилась информация, что он получил свыше восьми миллионов рублей от застройщика.