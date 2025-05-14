У задержанного мэра Новочеркасска прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в здании администрации Новочеркасска и в квартире задержанного по подозрению в получении взятки мэра города Юрия Лысенко. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Обыски состоялись ночью 14 мая, в здание администрации посторонних не пускали.

О задержании Лысенко стало известно 13 мая. Его изначально заподозрили в передаче взятки в размере 20 миллионов рублей, однако позднее появилась информация, что глава города получил в качестве взятки от застройщика свыше восьми миллионов рублей.

Против подозреваемого завели уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание за преступление — до 15 лет колонии.

Лысенко стал главой Новочеркасска в 2020 году. Его предшественника Игоря Зюзина также судили за коррупцию, суд отправил его на восемь лет в колонию в 2023 году.