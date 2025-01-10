Задействованный в тушении пожаров самолет столкнулся с беспилотником в Калифорнии

FAA: самолет столкнулся с беспилотником во время тушения пожаров в Лос-Анджелесе

При тушении пожаров в Калифорнии пожарный самолет столкнулся с беспилотником. Об этом заявило Федеральное управление гражданской авиации США ( FAA ).

После аварии самолету удалось приземлиться. На полеты в районе Лос-Анджелеса ввели несколько временных ограничений.

Сотрудники управления расследуют инцидент.

Издание War Zone, ссылаясь на пожарных, рассказало что при столкновении самолет Canadair CL-415 Super Scooper был выведен из строя.

Пожары в Калифорнии унесли жизни более 10 человек. Свыше 100 тысяч местных жителей были вынуждены эвакуироваться в соответствии с предписанием властей. Многие дома оказались полностью разрушены.

Полиция Лос-Анджелеса ранее задержала одного человека по подозрению в поджоге, который спровоцировал пожар «Кеннет». В его поимке участвовали местные жители.