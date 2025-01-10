В Лос-Анджелесе задержали возможного виновника пожара «Кеннет»

Полиция округа Лос-Анджеле задержала одного человека по подозрению в поджоге, который спровоцировал пожар «Кеннет». Об этом сообщил телеканал NewsNation .

Местные жители помогли правоохранителям поймать возможного поджигателя.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Нейтан Хохман подчеркнул, что если вину подозреваемого докажут, его могут приговорить к пожизненному заключению.

Жертвами пожаров, бушующих в Калифорнии, стали по меньшей мере 10 человек. Площадь возгораний превысила 12 000 гектаров. Огонь уничтожил целые кварталы.

Местные власти потребовали, чтобы из районов близ Голливуда эвакуировались более 100 тысяч человек.

Президент США Джо Байден в рамках брифинга о пожарах в Лос-Анджелесе в пятницу передал слово вице-президенту Камале Харрис, опустившись до каламбура «жгите». Позже политик заметил, что не планировал выдавать такую неуместную шутку.