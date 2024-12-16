Снесшая ребенка с няней на тротуаре в Новой Москве автоледи признала вину

Обвиняемая по уголовному делу о ДТП, в котором погиб девятилетний мальчик, признала свою вину. Следователи ходатайствуют об ее аресте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК .

«С фигуранткой проведены необходимые следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемая признала вину в полном объеме. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Щербинским районным судом города Москвы об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СК.

Смертельное ДТП произошло 14 декабря. Женщина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Porsche сбила няню с ребенком в Новой Москве. От полученных травм девятилетний мальчик скончался в одной из столичных больниц. Его няня продолжает лечение.

По факту аварии возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Ход расследования контролируют в СК России.

Ранее ДТП с участием пешехода произошло на проспекте Мира в Москве. Водитель Chevrolet наехал на человека и скрылся с места происшествия, сообщил источник 360.ru.