Забывчивые пилоты в США чуть не разбили самолет с 132 пассажирами

Ошибка пилотов Airbus A319 авиакомпании American Airlines едва не стоила жизни десяткам пассажиров. При посадке в Финиксе они забыли выпустить шасси, сообщил PYOK .

Самолет с 132 пассажирами летел из Остина в Финикс рейсом AA-2822. До последних минут полет проходил нормально. Перед приземлением Airbus A319 позже обычного выпустил шасси, и во избежание проблем пилоты направили самолет на второй круг.

«Он не был настроен должным образом», — сказал один из них в разговоре с диспетчером.

Оказалось, экипаж забыл выпустить шасси. За пилотов это сделала специальная система в Airbus A319, которая предназначена для таких случаев.

Оплошность могла закончиться трагически. В 2020 году пилоты Airbus A320 компании Pakistan International Airlines так же забыли выпустить шасси, а специальная система дала сбой. Из-за повреждения двигателей при посадке самолет разбился, погибли 97 человек.

В Стамбуле грузовой Boeing 767 авиакомпании Fedex Airlines удалось посадить, несмотря на проблемы с шасси. Во время полета из Парижа у лайнера не вышла передняя стойка.