Грузовой самолет приземлился в Стамбуле без передней стойки шасси | 360°

Мир 08 мая 2024, 10:18 Грузовой самолет приземлился в Стамбуле без передней стойки шасси Haberturk: Boeing 767 приземлился в аэропорту Стамбула с невыпущенным шасси FrankHoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

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Грузовой самолет из Парижа совершил аварийную посадку в Стамбуле. Передняя стойка шасси не выпустилась в нужный момент, и Boeing 767 со второй попытки приземлился за пределами взлетно-посадочной полосы, сообщил телеканал Haberturk.

Минтранс Турции заявил, что грузовой Boeing 767 принадлежал частной авиакомпании Fedex Airlines. Неполадки возникли во время перелета из Парижа в Стамбул.

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«Переднее шасси не было развернуто. Воздушное судно приземлилось на взлетно-посадочной полосе 16R в 08:17 по местному времени с закрытыми передними стойками шасси и за взлетно-посадочной полосой», — заявила пресс-служба ведомства.

По информации журналистов, самолет со второй попытки приземлился на фюзеляж. К месту посадки отправили бригады спасательной и противопожарной служб аэропорта. Их помощь не потребовалась, никто не пострадал. Началась проверка.

В Латвии самолет с неисправным двигателем сел на оживленной трассе в окрестностях города Адажи. На борту находились два человека.