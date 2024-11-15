Забуксовавший автобус собрал пробку на Клязьминской улице в Москве

Автобус забуксовал на припорошенной снегом дороге утром 15 ноября и собрал пробку на Клязьминской улице в Москве. Кадры с места происшествия с транспортным средством появились в распоряжении 360.ru.

На фото с места видно, что автобус развернуло, из-за чего он перекрыл движение для других машин.

Этим же утром другой автобус сбил девушку на остановке у метро «Тушинская» в Москве. У пострадавшей диагностировали перелом лодыжки.