Забуксовавший автобус собрал пробку на Клязьминской улице в Москве

Автобус забуксовал на припорошенной снегом дороге утром 15 ноября и собрал пробку на Клязьминской улице в Москве. Кадры с места происшествия с транспортным средством появились в распоряжении 360.ru.
На фото с места видно, что автобус развернуло, из-за чего он перекрыл движение для других машин.
Этим же утром другой автобус сбил девушку на остановке у метро «Тушинская» в Москве. У пострадавшей диагностировали перелом лодыжки.
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