Автобус сбил девушку на остановке у метро «Тушинская» в Москве

Источник 360.ru: девушка получила перелом лодыжки в ДТП с автобусом в Москве

Автобус маршрута № 568 сбил 20-летнюю девушку на остановку возле станции метро «Тушинская» в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

У пострадавшей, по предварительным данным, диагностировали перелом лодыжки левой ноги. Ее продолжают осматривать прибывшие медики скорой помощи.

На месте происшествия работает полиция. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее три человека пострадали в ДТП с электробусом на Алтуфьевском шоссе в Москве. Общественный транспорт врезался в столб.