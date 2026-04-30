Заброшенные бани загорелись в Путилкове

В поселке Путилково Московской области загорелись заброшенные постройки. По данным МЧС Московской области, огонь охватил две неэксплуатируемые бани.

На месте работают пожарные расчеты. Площадь возгорания уточняют. Как сообщили в ведомстве, информация о пострадавших не поступала.

Пламя быстро распространилось по одноэтажному строению. На кадрах видно, как огонь полностью охватил здание, а густой дым поднимается над строением. Спасатели продолжают ликвидацию возгорания.

Ранее столичные огнеборцы ликвидировали пожар на Самаркандском бульваре в Москве. Пламя охватило личные вещи и мебель в квартирах. Как отметил источник 360.ru, пожар был на седьмом, восьмом и девятом этажах здания: в помещениях и на балконах.