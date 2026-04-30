Один человек пострадал при пожаре на юго-востоке Москвы

Столичные огнеборцы ликвидировали пожар на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание началось в многоэтажке на Самаркандском бульваре. Пламя охватило личные вещи и мебель в квартирах.

Как отметил источник 360.ru, пожар был на седьмом, восьмом и девятом этажах здания: в помещениях и на балконах. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались пять человек.

В квартире на седьмом этаже, предварительно, пострадал 55-летний афроамериканец. Его отправили в НИИ имени Склифосовского с диагнозом «отравление продуктами горения».

«Пожар потушили, вроде как и людей из этого подъезда начали запускать в квартиры», — рассказала 360.ru жительница соседнего дома.

Ранее в Москве из-за пожара в 3-м Балтийском переулке возбудили уголовное дело о нарушении правил строительства. Из здания спасли 31 человека, 12 человек пострадали. По последним данным, число погибших возросло до семи.