Заброшенное здание с мусором полыхает в Красноярске. Горожане жалуются на едкий дым

Пожар в заброшенном здании с мусором в Красноярске охватил 1000 кв. метров

В Красноярске вспыхнул крупный пожар на улице Энергетиков. По данным МЧС, возгорание возникло в неэксплуатируемом здании для складирования мусора. Огонь успел охватить уже тысячу квадратных метров.

По словам местных жителей, по всей округе распространился едкий дым. Проживающие рядом люди жалуются, что дышать стало практически невозможно.

«У нас на весь район запах невозможно дышать стоит. Мы закрыли окна наглухо, дым едкий», — поделилась одна из горожанок в беседе с 360.ru.

К ликвидации пожара, по последним данным, привлекли 41 сотрудника и 13 единиц техники. Также для разведки очага пожара планируется применить беспилотные авиационные системы.

«К месту направлены специалисты для анализа воздуха на предмет превышения вредных веществ», — подчеркнули в МЧС.

Ранее крупный пожар произошел на продуктовом и вещевом рынке в Санкт-Петербурге. Обошлось без пострадавших.