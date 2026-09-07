Заболевший ребенок умер в очереди к врачу в частной клинике Ульяновска
В Ульяновске двухлетняя девочка умерла в очереди на прием к частному педиатру
В Ульяновске двухлетняя девочка скончалась в частной клинике во время ожидания приема педиатра. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Происшествие случилось 6 сентября. Накануне ребенку стало плохо, ему оказывали помощь сотрудники скорой, но в клинике девочка умерла.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Сейчас специалисты проверяют качество оказанной помощи, выясняют все детали произошедшего и точную причину смерти.
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