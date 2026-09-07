Заболевший ребенок умер в очереди к врачу в частной клинике Ульяновска

В Ульяновске двухлетняя девочка умерла в очереди на прием к частному педиатру

В Ульяновске двухлетняя девочка скончалась в частной клинике во время ожидания приема педиатра. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Происшествие случилось 6 сентября. Накануне ребенку стало плохо, ему оказывали помощь сотрудники скорой, но в клинике девочка умерла.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Сейчас специалисты проверяют качество оказанной помощи, выясняют все детали произошедшего и точную причину смерти.

Ранее в Турции четырехлетняя девочка скончалась после укуса бездомной кошки. Животное заразило ребенка бешенством.

За неделю до этого в Ростовской области двухлетний мальчик погиб от удара током, прикоснувшись к кондиционеру у магазина. Медики постарались реанимировать малыша, но в больнице его не стало.