Заблудившихся в лесу под Горячим Ключом пожилого мужчину и юношу нашли | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 03:24 Заблудившихся в лесу под Горячим Ключом пожилого мужчину и юношу нашли Пропавших на Кубани пенсионера и подростка с особенностями развития нашли Unsplash

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Заблудившихся в лесу у города Горячий Ключ Краснодарского края пожилого мужчину и юношу с особенностями развития нашли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В 00:35 потерявшиеся найдены, выводятся из леса, в медицинской помощи не нуждаются», — отметили в сообщении.

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К поискам пропавших в понедельник 77-летнего мужчины и 17-летнего подростка привлекли поисково-спасательные службы. Дополнительной сложностью стало отсутствие мобильных телефонов у потерявшихся в лесном массиве людей.

В Коломне сотрудники лесной охраны обнаружили заблудившуюся в лесу девушку, которая отправилась на прогулку в компании друзей, но отстала от группы и потерялась. Ей помог звонок с мобильного телефона по номеру 112, чтобы сообщить о себе в службу спасения.