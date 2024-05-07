Заблудившуюся в лесу девушку спасли в Коломне | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 15:30 Заблудившуюся в лесу девушку спасли в Коломне Комитет лесного хозяйства МО

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Сотрудники лесной охраны помогли выйти из леса заблудившейся девушке. Она отправилась на прогулку в компании друзей, но отстала от группы и потерялась.

Четверо молодых людей отправились на прогулку в лес вблизи СНТ «Речицы-2» в Коломне и потеряли одну из попутчиц. Девушка отстала от компании и вскоре поняла, что не может самостоятельно выбраться из чащи. Мобильный телефон показывал неустойчивый сигнал и вот-вот должен был разрядиться, но хозяйка успела набрать 112 и сообщить о себе.

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На поиски по координатам выехали сотрудники полиции и поискового отряда коломенского отделения «ЛизаАлерт». Сотрудники лесной охраны Ступинского филиала «Мособллес» приняли звонок из полиции и тоже подключились к поиску.

Испуганную девушку обнаружили у реки Луговая в Озерском участковом лесничестве — в двух километрах от садоводческого товарищества. За несколько часов она сильно замерзла.

Потеряшку согрели с помощью спасательного термоодеяла и теплых носков, после чего на служебном автомобиле доставили до СНТ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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