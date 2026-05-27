Забили брусом ради колец. Суд арестовал убийц ребенка и пенсионерки под Тулой

Под Тулой арестовали обвиняемых в убийстве женщины и ребенка

Суд арестовал мужчину и женщину, которые жестоко забили деревянным брусом пенсионерку и 10-летнего ребенка ради золотых украшений в Тульской области. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

Следователи установили, что в ночь на 25 мая 34-летний мужчина и его напарница ворвались в частный дом в поселке Ханино. В комнатах находились две женщины и две маленькие девочки.

Искали преступники золото. Хозяйки начали сопротивляться, нападавший мужчина схватил тяжелый деревянный брус и начал их избивать. Затем налетчики забрали все украшения, которые им удалось найти в доме, и сбежали.

От тяжелых травм на месте погибла одна из женщин и ее внучка. Девочке было всего 10 лет. Вторая женщина оказалась в реанимации, в тяжелом состоянии остается и девятилетняя выжившая девочка.

Выйти на след подозреваемых полиции удалось быстро. На допросе злоумышленники сознались. Власти предъявили им обвинения по нескольким статьям, от разбоя до двойного убийства.

Мужчине, который избивал людей брусом, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Его напарница может отправиться в колонию на 15 лет.