В Тульской области после разбойного нападения погибли женщина с ребенком

В поселке Ханино Тульской области случилось разбойное нападение на частный дом. В результате ЧП погибли женщина и ребенок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

По подозрению в совершении преступления задержаны 35-летний мужчина и его сожительница. Следователи выяснили, что в ночь на 25 мая подозреваемый вместе с женщиной приехали в поселок. Мужчина решил ограбить дом, внутри находились 54-летняя хозяйка, ее 46-летняя родственница и две девочки 2016 года рождения.

Злоумышленник избил женщин и детей деревянным бруском, затем вместе с сожительницей похитил ювелирные украшения и скрылся. Хозяйка дома умерла на месте, одна из девочек скончалась в медучреждении.

«Подозреваемые в убийстве несовершеннолетней девочки и женщины задержаны. Они признали вину и дали показания», — заявили в ведомстве.

