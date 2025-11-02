Забил молотком из-за денег. В Туле раскрыли убийство 22-летней давности

В Тульской области мужчину обвинили в убийстве, которое произошло 22 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, 22 апреля 2003 года в деревне Высокое нашли тело местного жителя с явными следами насилия. Несмотря на тщательное расследование, найти виновного не удалось, и дело приостановили.

В 2025 году команда опытных следователей и криминалистов из УМВД России по Тульской области возобновила расследование преступлений прошлых лет. Они заново изучили материалы, допросили свидетелей и провели масштабную работу по поиску виновного. В результате правоохранителям удалось установить мужчину 1978 года рождения, причастного к преступлению. На допросе он признался в содеянном и подробно рассказал о деталях случившегося.

«Так, 22 апреля 2003 года подозреваемый вместе с ранее знакомым ему потерпевшим находился в Тульском областном регистрационном центре, где последний осуществлял сделку по продаже своей квартиры. Получив от покупателя денежные средства в размере 10 500 долларов США, из которых 300 долларов были переданы риелтору, потерпевший совместно с подозреваемым сели в автомобиль и поехали в сторону деревни Высокое», — указали в СК.

В машине фигурант напал на знакомого. Он несколько раз ударил его ножом и молотком. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый забрал деньги погибшего и скрылся.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

