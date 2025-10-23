Рецидивиста задержали по делу об убийстве 20-летней давности в Петербурге

Полицейские Петербурга раскрыли преступление, совершенное на Каменноостровском проспекте 20 лет назад. Об этом сообщила « Мойка78 » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, 27 мая 2005 года злоумышленник напал на мужчину о дворе одного из домов. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался от полученных ранений через два дня.

Лишь спустя 20 лет правоохранители восстановили личность подозреваемого — им оказался 48-летний рецидивист из Ставропольского края. Предположительно, фигурант изрезал жертву ножом и украл у потерпевшего деньги.