За выходные в Херсонской области погиб мирный житель, шестеро пострадали

За прошедшие выходные в Херсонской области погиб один мирный житель и шестеро пострадали из-за атак со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале .

«В Новой Каховке погиб мужчина 1983 года рождения», — написал он.

В Тополевках Новокаховского городского округа ВСУ обстреляли гражданский автомобиль. Ранения получили женщина 1975 года рождения и мужчина 1971 года рождения. Пострадавших доставили в Каховскую центральную районную больницу.

В Алешках после сброса боеприпасов с беспилотников травмы получили еще двое мирных жителей.

«В окрестностях Великих Копаней Алешкинского МО удар беспилотника по автомобилю привел к ранению двоих мужчин 1977 и 2007 года рождения», — добавил Сальдо.

В Горностаевке и Лимановке обстрелы повредили жилые дома. В Новой Каховке пострадал легковой автомобиль. В Новой Маячке разрушено здание аптеки.

Ранее в Алешках украинские боевики нанесли удар по людям, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием.