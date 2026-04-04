За сутки над Курской областью уничтожили около 50 беспилотников

За сутки над Курской областью уничтожено почти 50 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале .

«Всего в период с 9:00 3 апреля до 7:00 4 апреля сбито 47 вражеских беспилотников различного типа», — написал глава региона.

Враг 13 раз обстрелял из артиллерии отселенные районы. Беспилотники восемь раз атаковали территорию, используя взрывные устройства. Есть один погибший и один пострадавший среди мирных жителей.

Ранее мирный житель пострадал из-за удара дронов ВСУ в Курской области. У него диагностировали осколочные ранения ног. Повреждения получили два частных дома.