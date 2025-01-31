За сутки до авиакатастрофы в Вашингтоне могла произойти подобная трагедия

Вертолет помешал посадке другого пассажирского самолета в Вашингтоне за 24 часа до авиакатастрофы. Об этом написала американская газета The Washington Post .

По данным источника WP, за сутки до трагедии в небе над Вашингтоном произошла похожая ситуация. Гражданский самолет авиакомпании Republic Airways летел из города Хартфорд в штате Коннектикут.

Когда лайнер начал заходить на посадку, пилоты увидели возникший на их пути вертолет. Чтобы избежать столкновения, они приняли решение уйти на второй круг. После этого самолет благополучно приземлился.

Крушение произошло в ночь на 30 января. Военный вертолет врезался в гражданский самолет недалеко от аэропорта Рейгана. В авиакатастрофе погибли 67 человек — 64 на борту самолета, а также три члена экипажа вертолета.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что трагедию в небе над Вашингтоном можно было предотвратить.