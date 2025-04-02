За дверью рыдал младенец. Пара рухнула из окна многоэтажки в Петербурге

Мужчина и женщина выпали с восьмого этажа в Петербурге после ссоры

На Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге мужчина и женщина выпали из окна восьмого этажа жилого дома. Женщина погибла на месте, сообщил сайт 78.ru со ссылкой на очевидцев.

Жители дома рассказали, что перед происшествием из квартиры, где находились пострадавшие, доносились крики и звуки конфликта. Пара проживала вместе. Предварительно, во время ссоры оба оказались у окна, что и привело к фатальному разрешению ситуации.

Очевидец происшествия отметил, что первым к пострадавшим подбежал мужчина в военной форме и начал проверять пульс. Бригада скорой помощи прибыла уже через несколько минут после вызова. Врачи констатировали смерть женщины, а мужчину срочно отвезли в больницу.

Однако спасти его жизнь медикам не удалось. Пострадавший скончался на больничной койке.

Источник издания заявил, что квартира на Аптекарском проезде сдавалась посуточно. Внутри находились несколько человек, у пары остался младенец.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, на месте работали экстренные службы.

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