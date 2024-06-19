В Марьино мужчина сорвался с 24-го этажа

Ночью в Москве нетрезвый мужчина выпал из окна, несмотря на уговоры полиции слезть с подоконника. Он упал с высоты 24-го этажа, сообщил источник 360.ru.

Около 22 часов 18 июня в оконном проеме одной из квартир многоэтажки на Люблинской улице, 165 корпус 2 заметили мужчину и вызвали полицию. По словам очевидцев, он был пьян. Прибывшие на место сотрудники пытались вести переговоры, но москвич сорвался и упал на козырек второго этажа. К месту ЧП приехала бригада скорой помощи.

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