«За 2 часа продвинулись на 20 метров». Пробка на трассе М-8 в Ярославской области растянулась на километры

На федеральной трассе М-8 в Ярославской области движение по-прежнему остается крайне затрудненным, существенного улучшения ситуации водители не фиксируют. Очевидцы сообщают 360.ru, что за несколько часов автомобили продвигаются на считанные метры.

«Пробка не рассасывается, стоит „мертво“, снегоходы расчистили дорогу служебным машинам, а все машины стоят. За два часа продвинулись на 20 метров», — поделился один из собеседников.

Один из очевидцев рассказал, что вынужден просто ждать, пока пробка начнет рассасываться, рассчитывая поспать в машине несколько часов и затем отправиться на работу. По его словам, часть водителей выходит из автомобилей, кто-то курит или проводит время в телефоне, некоторые помогают большегрузам, пытающимся проехать сложные участки. Собеседники также указывают, что ситуацию усугубили попытки объезда по обочине и встречной полосе.

«Если бы все ехали по одной трассе, все бы уже разъехались. И если бы инспектора ГИБДД сделали реверсивное движение, пуская транспорт по очереди. Скажем, пять минут на одну полосу, пять на другую», — пояснил собеседник.