Часы ожиданий и холод: на трассе под Ярославлем остановилось движение. Главное о ситуации на М-8

На федеральной трассе М-8 в Ярославской области из-за непогоды и ограничений движения образовалась крупная пробка. Власти сообщают о постепенной стабилизации обстановки и развертывании пунктов помощи водителям. Что происходит на трассе сейчас — в материале 360.ru.

Ограничения движения и меры властей

Ограничение движения автотранспорта сохраняется на участке трассы М-8 с 111-го по 134-й километр в Переславль-Залесском муниципальном округе. По данным УПРДОР «Холмогоры», все дорожно-транспортные происшествия на этом отрезке устранены, движение постепенно восстанавливается, сообщило правительство Ярославской области.

Вместе с тем сложности по-прежнему сохраняются для большегрузного транспорта, особенно на участках со спусками и подъемами. Для очистки и обработки проезжей части на трассу направлены дополнительные комбинированные дорожные машины городского округа Переславль-Залесский и АО «Ярдормост».

Пункты обогрева и возможная эвакуация

К 20:00 9 января у поста ГИБДД на 132-м километре трассы М-8 будет развернут пункт обогрева. Водителям обещают горячий чай и питание.