Часы ожиданий и холод: на трассе под Ярославлем остановилось движение. Главное о ситуации на М-8
На трассе М-8 в Ярославской области развернут пункт обогрева
На федеральной трассе М-8 в Ярославской области из-за непогоды и ограничений движения образовалась крупная пробка. Власти сообщают о постепенной стабилизации обстановки и развертывании пунктов помощи водителям. Что происходит на трассе сейчас — в материале 360.ru.
Ограничения движения и меры властей
Ограничение движения автотранспорта сохраняется на участке трассы М-8 с 111-го по 134-й километр в Переславль-Залесском муниципальном округе. По данным УПРДОР «Холмогоры», все дорожно-транспортные происшествия на этом отрезке устранены, движение постепенно восстанавливается, сообщило правительство Ярославской области.
Вместе с тем сложности по-прежнему сохраняются для большегрузного транспорта, особенно на участках со спусками и подъемами. Для очистки и обработки проезжей части на трассу направлены дополнительные комбинированные дорожные машины городского округа Переславль-Залесский и АО «Ярдормост».
Пункты обогрева и возможная эвакуация
К 20:00 9 января у поста ГИБДД на 132-м километре трассы М-8 будет развернут пункт обогрева. Водителям обещают горячий чай и питание.
Кроме того, власти подготовили номера в гостинице «Роза ветров» в Переславле. Прорабатывается возможность эвакуации людей с трассы: планируется задействовать три автобуса для доставки нуждающихся в город и их размещения.
Что видно по навигации и словам очевидцев
Скриншоты навигационных сервисов, предоставленные 360.ru очевидцами, показывают практически полностью стоящий участок Ярославского шоссе в районе населенных пунктов Василево, Новое и Гагаринская Новоселка. Расчетное время проезда отдельных участков превышает один час. Движение затруднено в обоих направлениях.
Очевидцы сообщают, что автомобили стоят по несколько часов, в том числе на подъемах с большим уклоном, где движение практически отсутствует, а затор образовался и на встречной полосе.
Актеры «Солдат» застряли по пути на спектакль
В пробке на трассе М-8 оказались и актеры сериала «Солдаты», направлявшиеся в Ярославль. Актер Антон Эльдаров сообщил в своем телеграм-канале, что они стояли в заторе не менее полутора часов, и фактически не могли продолжить движение.
По данным телеграм-канала «112», из-за дорожной ситуации начало спектакля «Тетка, деньги, два осла» во Дворце молодежи в Ярославле было задержано примерно на полтора часа.
Власти призывают водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, соблюдать скоростной режим и дистанцию.