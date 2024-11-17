Wildberries и Russ рассказали о происшествии с такси у склада в Электростали

Ночью у складского комплекса объединенной компании Wildberries и Russ произошло ЧП — таксист сбил трех рабочих, которые находились с внешней стороны КПП. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.
«Пострадавшие незамедлительно были доставлены в больницу. Их состояние стабильное. Компания находится на связи с подрядной организацией, следящей за состоянием своих занятых», — сообщили в компании.
По информации пресс-службы, водитель такси совершил наезд на рабочих, не справившись с управлением.
Ранее объединенная компания начала модернизацию логоцентров. В планах — строительство общежитий для сотрудников складов.
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