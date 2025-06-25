Взрывы прогремели возле воинской части в Забайкалье

Mash: в Забайкалье на территории воинской части вспыхнул пожар, слышны взрывы

В Забайкалье взрывы прогремели у воинской части. На территории разгорелся пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В поселке Большая Тура поднялся столб дыма. Депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что территорию военного объекта оцепили. Пожарные машины не могут проехать из-за повторных взрывов. Огонь тушат с воздуха: вертолеты сбрасывают воду.

«Взрывы происходят из-за остатков старых боеприпасов, которые не сдетонировали в 2014 году», — уточнил Mash.

Ранее на военной базе возле Киржача во Владимирской области произошел взрыв боеприпасов. По данным Министерства обороны России, детонация случилась из-за пожара. Власти запретили людям заходить и въезжать на авто в лесные массивы в радиусе десяти километров от воинской части.