Опасная зона. Вокруг воинской части во Владимирской области ввели жесткие ограничения

В Киржачском районе ограничили доступ к лесам вокруг воинской части

Власти Владимирской области ввели запрет на пребывание граждан и въезд транспорта в лесные массивы в радиусе десяти километров от расположения воинской части в Киржачском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

Решение приняли в связи с чрезвычайной ситуацией. Меры вступили в силу 30 апреля и касаются как пешеходов, так и автотранспорта. Срок действия ограничений не уточнялся, запрет работает до отмены.

Всю информацию местные жители могут уточнить, позвонив на горячую линию. Для связи доступны несколько номеров, в числе которых и контакты диспетчерской службы лесной охраны области.

В апреле во Владимирской области рядом с городом Киржач на военной базе взорвались боеприпасы. Российское оборонное ведомство уточняло, что детонация произошла в результате возгорания. Предварительно, пожар произошел из-за нарушения требований безопасности при работе со взрывчаткой.

Власти ввели в Киржачском районе режим чрезвычайной ситуации. Пресса сообщала об эвакуации нескольких ближайших поселков.