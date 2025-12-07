Взрывы прогремели на складах рядом с ТЭЦ в Красноярске

Мощный пожар произошел после взрывов возле ТЭЦ-1 в Красноярске

Сразу несколько мощных взрывов раздалось на складах рядом с ТЭЦ-1 в Ленинском районе в Красноярске. После этого вспыхнул пожар, сообщил источник 360.ru.

Он отметил, что пожарные приехали на место ЧП примерно через 12-14 минут после первого прогремевшего взрыва.

«Были и слабые, и сильные взрывы. Было видно, как взлетал красный пепел вместе с дымом», — рассказал собеседник 360.ru.

По данным Telegram-канала Shot, загорелся бокс с четырьмя автомобилями. Также взрываются канистры с бензином. Площадь пожара превысила 800 квадратных метров.

Местные жители сообщили, что недалеко от горящего склада расположена КрасТЭЦ. Пожарные предпринимают все усилия, чтобы не допустить распространение огня. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее крупный пожар произошел в Мытищах в складском помещении на улице Красина. Пожар оперативно ликвидировали на площади 900 «квадратов».