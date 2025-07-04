Взрывотехники оцепили фитнес-клуб на юге Москвы

Сотрудники полиции оцепили территорию вокруг фитнес-клуба на Балаклавском проспекте на юге Москвы. Очевидцы в комментарии 360.ru сообщили, что в заведении нашли предмет, похожий на бомбу.
Они пояснили, что на место прибыли взрывотехники и кинологи с собаками.
«В окно смотрю, а тут все перекрыли, и саперы приехали. Нам даже не сказали ничего», — заявила очевидица происшествия.
В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП. В кадр попали полицейские машины, специалист с закрытым балаклавой лицом, кинологи с собакой, которые направляются в здание.
В конце июня неизвестное взрывное устройство сдетонировало в Северо-Кавказском колледже полиции в Назрани. Мощность бомбы оказалась не очень большой и повреждения получили только рекламный баннер и тротуар. Прибывшие на место криминалисты начали выяснение, как взрывчатка оказалась около учебного заведения.
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