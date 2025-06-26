Взрыв прогремел в полицейском колледже в Ингушетии

Shot: взрыв произошел в полицейском колледже в Ингушетии

В Северо-Кавказском колледже полиции в Назрани в Ингушетии произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, происшествие случилось примерно в 15:00. На территории полицейского колледжа сдетонировала взрывчатка.

Мощность оказалась не очень большой, взрыв повредил только рекламный баннер и тротуар. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, как взрывное устройство там оказалось.

Ранее взрывы прогремели у воинской части в Забайкалье в поселке Большая Тура. На месте ЧП поднялся столб дыма. Как заявил депутат ГД Андрей Гурулев, территорию военного объекта оцепили после ЧП. На место прибыли спасатели.

Взрывы начались из-за старых боеприпасов, которые не взорвались в 2014 году.