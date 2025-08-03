Два человека пострадали при взрыве газового баллона на Ямале

Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Пострадали два человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«В субботу, 2 августа, в 20:35 в одной из квартир дома 12б по улице Обской произошел взрыв газового баллона. Взрывной волной в трех комнатах выбило окна», — указали в сообщении.

На тот момент в квартире находились три человека. Двум из них понадобилась медицинская помощь. По факту взрыва газового баллона прокуратура проводит проверку.

Ранее в одной из квартир дома в Денисовском переулке в Москве при перезарядке взорвался огнетушитель. В результате пострадал молодой человек — он получил порезы. Также в квартире вылетели окна.