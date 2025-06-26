Взрыв в жилом доме в Свердловской области унес жизни двух человек

По неуточненным данным, во время взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель в Свердловской области погибли два человека. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, его процитировало РИА «Новости» .

«Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть территориального отдела полиции из ЕДДС в 02:55 (00:55 по московскому времени) Инцидент произошел в пятиэтажном четырехподъездном доме», — заявил он.

По словам Горелых, после Хлопка случился пожар, его оперативно потушили. По предварительной информации погибли мужчина и женщина, жившие в квартире, где случился хлопок. Их тела сейчас извлекают из-под завалов.

В результате происшествия в квартире разрушилось перекрытие, разбились стекла, а также получила повреждения одна из стен. Во время ликвидации последствий ЧП из здания эвакуировали 30 человек, среди них восемь детей.

В региональном управлении Следкома уточнили, что предварительной причиной случившегося стал хлопок газового баллона.

Ранее похожая ситуация произошла в Серове. В многоквартирном доме на Зеленой улице случился взрыв, пострадали четыре человека. Причиной произошедшего могла стать газовая плита.