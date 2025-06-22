Причиной взрыва в пятиэтажке в Серове могла стать газовая плита

В Серове правоохранители начали проверку после взрыва бытового газа в многоквартирном доме на Зеленой улице, при котором пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Взрыв прогремел утром 22 июня. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу с ожогами различной степени тяжести. У одного из них — 50% поражения тела.

По предварительной версии, хозяин квартиры хотел вскипятить воду в чайнике и включил конфорку газовой плиты, после чего и произошло ЧП.

Повреждения получили несколько квартир. На месте случившегося прибыли сотрудники Серовской городской прокуратуры.

Ранее появились кадры последствий взрыва газа в пятиэтажке. Эвакуировали 40 жителей дома.