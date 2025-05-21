Взрыв в жилом доме в Ставрополе услышали за полкилометра

Очевидец Рыбкин: взрыв в доме в Ставрополе был слышен за 500 метров

Взрыв газа в жилом доме на улице Тухачевского в Ставрополе было слышно за полкилометра от здания. Об этом сообщил очевидец случившегося Роман Рыбкин в беседе с 360.ru.

По его словам, он отводил ребенка в школу, когда раздался хлопок. На тот момент мужчина находился на расстоянии около 500 метров от пострадавшего дома.

«Людей много. Пожарные ходят, изучают. Следственный комитет приехал», — рассказал Рыбкин об обстановке на месте ЧП.

Он отметил, что дом получил значительные повреждения.

Как сообщил мэр города Иван Ульянченко, взрыв газа прогремел рано утром. В результате ЧП пострадала одна женщина, ее увезли на скорой. По адресу приехали сотрудники экстренных служб и сам градоначальник.

В региональном управлении МЧС заявили, что после хлопка начался пожар. Огонь локализовали в 10 квартирах.